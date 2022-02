Chelsea é campeão mundial com vitória na prorrogação e frustra Palmeiras

O Chelsea é campeão mundial! Neste sábado, o time inglês frustrou a tentativa do Palmeiras de conquistar o título do torneio organizado pela Fifa ao derrotá-lo por 2 a 1, em duelo definido na prorrogação, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.





De pênalti, o alemão Haavertz marcou o gol do título. O belga Lukaku e Raphael Veiga fizeram os outros gols, no segundo tempo.





O título consagrou a superioridade do Chelsea na etapa final e na prorrogação, quando dominou e controlou o jogo, que teve influência das decisões da arbitragem com o auxílio do VAR para decidi-lo. Afinal, foram dois pênaltis marcados, um para cada, com o apoio da tecnologia, que flagrou toque da bola nos braços de Thiago Silva e Luan. O primeiro ajudou o Palmeiras a forçar a prorrogação e o segundo garantiu a taça inédita para o time londrino.





O Chelsea, aliás, chegou para a decisão do Mundial como último time europeu a não levar o título, o que aconteceu em 2012, quando perdeu para o Corinthians, no Japão. Agora, então, venceu pela primeira vez o torneio organizado pela Fifa, no nono título mundial consecutivo dos clubes do Velho Continente.





Último vencedor da Liga dos Campeões, o Chelsea agora retomará suas atenções para as demais competições em que está envolvido. No torneio continental, terá o Lille pela frente, nas oitavas de final. Já no Campeonato Inglês é o terceiro colocado, mas bem distante do líder Manchester City.





Ao Palmeiras, fica a frustração de deixar a taça escapar após uma final em que teve bom desempenho defensivo e até alguns bons momentos no primeiro tempo, quando conseguiu parar o Chelsea e teve algumas oportunidades perigosas em contra-ataques. Mas o título não veio, assim como em 2021 e em 1999.





No ano passado, o Palmeiras havia feito campanha decepcionante no Mundial, caindo nas semifinais para o mexicano Tigres nas semifinais e na disputa do terceiro lugar para o egípcio Al Ahly. Já em 1999, perdeu a disputa do Mundial Interclubes para o Manchester United.





O clube também se considera campeão mundial de 1951, ano em que venceu a Copa Rio.





(Terra Brasil)