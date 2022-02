CID GOMES CRIA PROJETO PARA OBRIGAR VACINAÇÃO E MULTA EM CASO DE RECUSA

A ideia do projeto do senador cearense Cid Gomes (PDT) é aplicar advertência ou multa a quem recusar a vacina, mas com ressalvas nos casos em que haja contraindicação por razões médicas. O valor da multa levará em consideração a condição econômica do infrator e a reincidência na recusa. Caso seja aprovado pelo Senado, o texto seguirá para o Palácio do Planalto, onde deverá ou não ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).





O ex-governador do Ceará defende que a proposta busca garantir a proteção coletiva da saúde pública que, na sua opinião, se sobrepõe à liberdade individual, além de considerar a aumento do movimento antivacina no Brasil.





(Revista Ceará)