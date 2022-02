Governo do Estado apresenta novo fardamento para a Polícia Militar do Ceará

Em mais um investimento na pasta da Segurança Pública, o governador do Ceará, Camilo Santana, apresentou na manhã desta terça-feira (15) o novo fardamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O novo item da corporação foi mostrado durante live conduzida pelo governador, com as presenças da vice-governadora, Izolda Cela, do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Sandro Caron, e do coronel comandante-geral da Polícia Militar do Ceará, Márcio Oliveira. A grande mudança no fardamento será a cor, saindo do atual uniforme azul para o verde, e oferecerá mais conforto no material utilizado.





Com um investimento total de R$ 34 milhões, os uniformes serão entregues em 30 mil conjuntos (calça e camisa tática) para os policiais militares. Cada kit será composto por boina, camisa tática, calça, cinto, camisa interna, meias, coturno e cinto tático. A entrega será realizada para cada policial militar, sendo dado um prazo para que sejam feitos os ajustes individuais de cada fardamento, como a colocação do nome, brevês, divisas e insignias.





Cada policial militar receberá um uniforme.. Mas os profissionais que ocupam os cargos de cabos e soldados receberão também uma calça e uma camisa tática a mais. E, no próximo ano, haverá a reposição do novo uniforme. A estreia do fardamento da Polícia Militar do Ceará está prevista para acontecer no dia 25 deste mês. Nessa aquisição, já estão previstos os uniformes dos policiais militares que vão assumir no novo concurso.





“O novo uniforme soma-se a uma série de investimentos feitos na Polícia Militar do Ceará, como a aquisição de armamentos, reforma de quartéis, compra de novas viaturas, concurso público, lei de promoções e a construção do Centro Integrado de Segurança Pública”, destacou Camilo Santana.





“A modelagem do novo fardamento foi testada e aprovada pela comissão de uniformes da PMCE de forma a atender às necessidades de alta performance dos militares em sua função”, informou o coronel comandante-geral, Márcio Oliveira, ao destacar que o novo fardamento é o reflexo do valor e respeito que o Governo do Ceará tem com a Polícia Militar do Estado.





“A palavra é de agradecimento por toda valorização que o Estado têm proporcionado para o órgão da Segurança, seja pelos equipamentos de ponta como o melhor armamento e estrutura, e agora com esse novo fardamento que irá oferecer mais conforto para os os homens e mulheres que compõem a Polícia Militar do Ceará”, disse o secretário Sandro Caron.

Características





Trata-se de um fardamento totalmente apropriado para as condições climáticas do Ceará, com foco no conforto e na mobilidade, características necessárias para o exercício da função de policial. O fardamento foi produzido em tecido RIP Stop profissional, composto de 50% algodão e 50% poliamida, cuja principais características são: elevada resistência à tração, rasgo e abrasão, sendo quatro vezes superior aos tecidos normalmente usados pelas forças armadas (poliéster/algodão). O uniforme possui ainda fator de proteção UV + 50, com ação de bloqueio contra raios solares de até 98% e possui um toque mais macio, gerando mais conforto ao usuário.





Com nanotecnologia aplicada no tecido, o fardamento possui maior capacidade de gerenciamento de absorção da umidade, o que permite secagem mais rápida do uniforme, o que é ideal para as temperaturas e clima local. É o famoso NYCO utilizado pelo Exército Americano.





A camisa tática possui o corpo em malha com acabamento dry, deixando a região do peitoral, abdômen e costas com maior absorção de suor, assim as trocas de calor com o ambiente são mais eficientes, ajudando a manter a temperatura do corpo regulada além de secagem mais rápida. A calça possui cós com túnel e elástico, adaptando-se melhor ao corpo do usuário e permitindo maior mobilidade e conforto. O fardamento possui também reforço de costuras em seus pontos de maior tenacidade, além de reforço do mesmo tecido na região do joelho e do entrepernas.





(SSPDS/CE)