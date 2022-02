Sargento da FAB pega 14 anos e meio de prisão por traficar cocaína

O sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues foi condenado, nesta terça-feira (15) pela Justiça Militar da União a 14 anos e 6 meses de prisão por ter utilizado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para transportar 37 quilos de cocaína, em 2019. A sentença é da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar





A condenação por tráfico internacional de drogas decorre de sua prisão em flagrante pela posse das drogas, no aeroporto de Sevilha, na Espanha, em junho de 2019. A defesa do sargento ainda pode recorrer da condenação ao Superior Tribunal Militar.





Na ocasião do flagrante, Rodrigues participava de uma missão oficial da comitiva de 21 militares que acompanhava a viagem presidencial a Tóquio, no Japão, onde Jair Bolsonaro participaria da reunião do G-20.





Esta é a segunda condenação do sargento. Ele cumpre pena em Sevilha, cidade onde foi preso, após ter sido condenado na Espanha a 6 anos e 1 dia de prisão e multa de 2 milhões de euros. (Com informações da CNN Brasil)