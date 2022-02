Deputado Federal Moses Rodrigues recebe diretoria da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais

Na manhã da última segunda-feira (21), o Deputado Federal Moses Rodrigues recebeu, em Sobral, integrantes da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais para tratar sobre a reestruturação da PRF. Durante a reunião o grupo composto pelos policiais Erivaldo Silva, Júlio Dutra, Roberto Dutra, Weber Vieira e Rafael Marques, entregou uma nota técnica ao parlamentar.





“O grupo apresentou os anseios dos Policiais Rodoviários Federais lotados no Estado do Ceará. No entanto, o assunto é nacional, deverá ser pautado no Congresso Nacional nas próximas semanas”, destacou Moses Rodrigues.





A nota técnica apresentada trata sobre a reestruturação da PRF, com a valorização dos profissionais, trazendo em seu corpo quadros comparativos entre a situação salarial, competências da carreira, riscos da atividade e os resultados entregues à sociedade.