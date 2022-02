DERRAMAMENTO DE SANGUE EM TIANGUÁ/CE

Um homem foi executado com disparos de arma de fogo na tarde desta quarta-feira (23) no bairro Regis Diniz em Tianguá. A vítima foi identificada como Jaime Dean Alves de Sousa, que tinha 30 anos e residia no bairro Catatau, em Tianguá,





De acordo com informações, o rapaz estava em uma praça localizada na rua Coronel Manoel Nogueira Mota, quando foi surpreendido por um indivíduo que chegou a pé e realizou vários disparos de arma de fogo.

A vítima não resistiu e morreu no local. Na sequência, o atirador fugiu tomando rumo ignorado.





Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil já iniciaram as diligência no intuito de identificar e capturar todos os envolvidos no homicídio.





A Polícia Civil irá investigar a autoria e a motivação do crime.





Com informações de Ibiapaba 24h