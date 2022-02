Enfrentamento à Seca: Deputado Federal Moses Rodrigues destina R$ 10 milhões para a construção de 2.300 cisternas no Ceará

Na tarde desta quarta-feira, 23, o Deputado Federal Moses Rodrigues participou, em Fortaleza, de uma reunião com a Secretária de Desenvolvimento Agrário do Ceará, Ana Teresa de Carvalho, para acompanhar a destinação de R$ 10 milhões de emendas de autoria do parlamentar para a construção de 2.300 cisternas de placas em diversos municípios cearenses.





“Em nosso encontro ainda tratamos sobre outra emenda no valor de R$ 1 milhão para a aquisição de tratores agrícolas. Com a aplicação dos recursos iremos amenizar os impactos da seca no Estado e garantir melhores condições ao homem do campo”, destacou Moses Rodrigues.





A reunião na SDA foi acompanhada ainda pelo vice-prefeito de Umirim e irmão do deputado, Judson Rodrigues, além do advogado Allan Galvão, e assessores da secretaria.