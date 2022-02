Morre, aos 43 anos, Paulinha Abelha, vocalista do Calcinha Preta

Morreu, nesta quarta-feira (23), a cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. Ela tinha 43 anos de idade. Internada desde o dia 17 de fevereiro no Hospital Primavera, em Aracaju (SE), artista estava em coma e apresentou uma piora em seu quadro de saúde nos últimos dias.





Segundo o hospital, nas últimas 24 horas, Paulinha “apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específico”.





A cantora deu entrada no hospital após passar mal durante uma turnê da banda Calcinha Preta em São Paulo. Na ocasião, assim que chegou a Aracaju, no estado de Sergipe, ela foi encaminhada para uma unidade de saúde. No local, foram diagnosticados problemas nos rins, que acabaram evoluindo para o fígado e para o cérebro.





A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista:





O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico. Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo.





Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos. Ela estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados das equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia.





Dr. Ricardo Leite -CRM 3355 Diretor Técnico do Hospital Primavera Dr. André Luis Veiga de Oliveira – CRM 2499 – RQE 2825 Médico Intensivista do Hospital Primavera Dr. Marcos Aurélio Alves – CRM 1592 Médico Neurologista do Hospital Primavera.