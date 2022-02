Nova pesquisa mostra Bolsonaro na frente de Lula

Uma pesquisa feita pelo banco Modal em parceria com o Futura Inteligência mostrou o presidente Jair Bolsonaro na frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira (23) e aponta Bolsonaro com 34,3% das intenções na pesquisa espontânea. Já Lula aparece com 33,3% em intenções.





A pesquisa espontânea é realizada quando um entrevistado aponta um candidato sem que seja apresentado nenhum nome.





Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, o levantamento também apontou um cenário semelhante, com o ex-presidente Lula com 35% das intenções, contra 34,7% de Bolsonaro.





Já nos cenários do segundo turno, a pesquisa aponta vitória de Lula contra diversos outros candidatos.





contra Bolsonaro, por 48% a 40,1%;

contra Ciro, por 46% a 23,2%;

contra Moro, por 46% a 29,7%;

e contra Doria, por 47,7% a 16,9%.





A pesquisa foi realizada entre os dias 14 a 17 de fevereiro com 2 mil pessoas. As entrevistas foram realizadas por telefone. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. Foi registrada com o número BR-03014/2022 na Justiça Eleitoral.





(Pleno News)