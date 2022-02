DERRAMAMENTO DE SANGUE NA CIDADE DE FORQUILHA/CE

Um duplo homicídio foi registrado na manhã desta segunda-feira (28) na cidade de Forquilha.

Os jovens Kelvi Natan, 20 anos e um outro rapaz identificado por Vieira, foram mortos após terem sido abordados por dois indivíduos que estavam em uma moto e efetuaram os tiros sem nenhuma discussão, provocando a morte das vítimas.





O caso aconteceu no bairro Cidade de Deus, quando às vítimas se destinavam para um trabalho de reciclagem, os criminosos fugiram após os crimes e não foram localizados pela polícia.





A delegacia regional de Sobral vai investigar os assassinos, no local a lei do silêncio prevalece pois ninguém fala nada e à população vive com medo e assustada em uma cidade sem segurança e sem autoridade.





Com informações de Olivando Alves