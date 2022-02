Rússia e Ucrânia iniciam negociações na Bielorrússia

As delegações de Rússia e da Ucrânia começaram na manhã desta segunda-feira (28), no horário de Brasília, uma reunião na fronteira com a Bielorrússia para uma primeira negociação entre as duas partes.





A Ucrânia exige que o Governo de Vladmir Putin interrompa os ataques imediatamente. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, porém manifestou ontem (27) ter poucas esperanças de que a guerra chegará ao fim.





Ele não compareceu ao encontro de hoje e pressiona a União Europeia (UE) a intensificar as sanções contra a Rússia.





“Nosso objetivo é estar junto com todos os europeus e, mais importante, estar em pé de igualdade”, disse ele em vídeo divulgado nesta madrugada. “Tenho certeza que é justo. Tenho certeza que é possível”, acrescentou.





As autoridades russas, por outro lado, querem um acordo com os ucranianos, mas classificaram como “desestabilizador” o fornecimento de armas para a Ucrânia.





A Rússia já sofre com o colapso em sua economia, por causa das sanções econômicas internacionais. O rublo caiu 40% frente ao dólar e o BC da Rússia dobrou a taxa de juros para 20%.





(Gazeta Brasil)