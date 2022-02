O bilionário Roman Abramovich, dono do Chelsea, pretende comprar o Vasco da Gama. Inicialmente, a informação foi divulgada pelo jornal inglês Daily Star. O empresário russo está disposto a investir R$ 1 bilhão no clube carioca. Segundo o periódico britânico, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, está com viagem marcada para a Europa, onde se reunirá com investidores.





Abramovich tem 55 anos de idade. Sua fortuna é avaliada em cerca de US$ 14 bilhões, o equivalente a R$ 74 bilhões. Ele comprou o Chelsea em 2003 por £ 140 milhões (R$ 990 milhões).

Além do Vasco da Gama





O ex-jogador Ronaldo Nazário comprou 90% das ações do Cruzeiro. Para concretizar o negócio, o Fenômeno precisou desembolsar R$ 400 milhões, que serão investidos ao longo dos próximos dez anos. “Peço ao torcedor que se conecte outra vez ao clube, porque vamos precisar de muita força e união”, disse o ex-atacante. “Temos muita ambição de fazer o Cruzeiro crescer novamente.”





Na mesma linha, o Botafogo foi adquirido pelo empreendedor digital John Textor, que tem participações no Cristyal Palace, da Inglaterra, e detém 80% do RWD Molenbeek, da Bélgica. O empresário concordou em investir cerca de US$ 330 milhões no clube carioca, incluindo o pagamento das dívidas.





Coritiba, Athletico Paranaense e Chapecoense também avaliam propostas para se tornar clubes-empresas. Red Bull Bragantino e Cuiabá, ambos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, já fazem parte desse grupo.