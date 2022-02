Energia Solar em Sobral é na MISTER MONEY

Painel solar em Sobral é na Mister Money!





Endereço: Avenida Dom José, 1654 - Centro

Sobral-CE





Whats CEARÁ: (88) 9.9600-0000

Whats BRASIL: (11) 9.9904-1000









A energia solar é uma das fonte de energia alternativa, sustentável e renovável que utiliza como fonte de energia a luz solar que pode ser aproveitada utilizando alguns diferentes tipos de tecnologia como: energia heliotérmica, energia solar fotovoltaica e aquecimento solar. O conceito de energia solar é diversas vezes associado à geração de energia fotovoltaica, que utiliza a luz solar como fonte de energia para gerar eletricidade. Entretanto podemos dizer que a energia fotovoltaica e a energia solar praticamente são as mesmas. Em resumo, a energia fotovoltaica solar é quando os painéis solares captam a luz do sol e a corrente elétrica é convertida para uso em indústrias, empresas e residências.





O que muitos não contam sobre a energia solar?





Mesmo que pareça um pouco contraditório, quanto mais quente estiver, maior é a perda de eficiência da geração de energia. Portanto, por mais curioso que isso seja, a condição perfeita para a geração, se dá com bastante irradiância solar e uma temperatura ambiente menor.





O que são placas solares?





Equipamento que tem a função de realizar a recepção de raios solares e transformar em energia elétrica. Sendo assim é possível fazer o abastecimento de energia limpa e renovável para casas, fábricas e estabelecimentos comerciais.





E a eficiência das placas?





Os painéis solares mais eficientes disponíveis no mercado, têm uma taxa de eficiência superior a 22,2%, já que a maioria dos painéis tem eficiência entre 15% e 17%. Os painéis solares que são conhecidos por serem a marca de painéis solares com mais eficiência no mercado é a marca SunPower.





Qual é a durabilidade de uma placa solar?





Isso é um padrão usado no mundo todo, a garantia de eficiência de um painel solar, que equivale ao seu desempenho, tem duração de 25 anos funcionando com 80% de seu desempenho original.





Para que serve e o que é um painel solar ?





Placa solar fotovoltaica ou painel solar é o equipamento essencial para se gerar energia fotovoltaica a partir da captação de raios solares, o qual é composto por células fotovoltaicas fabricadas de materiais semicondutores, como o silício, que absorvem a luz do sol e geram energia elétrica.





Qual a quantidade de placa solar necessária para uma residência?





São necessárias uma média de 7 placas solares na instalação de uma casa que usara o sistema, e em uma residência com até 3 pessoas com o consumo mensal de até 250 kWh para gerar uma economia de até 95% na conta de luz, desconto esse bastante considerável.





Qual a resistência da placa solar?





Apesar de serem bastante resistentes às intempéries, os painéis fotovoltaicos tem suas fragilidades, importante alertar que não se deve pisar neles. Qualquer tipo de impacto, pode causar microfissuras nas células fotovoltaicas danificando o funcionamento.





As placas solares precisam de limpeza?





Depende bastante de onde as placas estão instaladas, caso estejam em locais com bastante circulação de poeira, recomenda-se uma limpeza entre duas a três vezes ao ano. Uma inspeção visual periódica é de grande importância para identificar a sujeira, e uma análise da geração de energia comprova a necessidade de limpeza das placas





E a limpeza como são feitas nas placas solares?





A limpeza deve ser feita com água, efetuando o enxague do painel solar, e com esponjas, panos e também pode ser feita com escova, fazer suaves movimentos circulares para remover a sujeira. Vale lembrar que esse serviço tem que ser feito com profissionais de muita capacidade, justamente para não danificar em nada o funcionamento.





Endereço: Avenida Dom José, 1654 - Centro





Whats CEARÁ: (88) 9.9600-0000

Whats BRASIL: (11) 9.9904-1000