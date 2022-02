Fachin coloca Geddel em liberdade condicional no caso do bunker

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, autorizou o ex-ministro Geddel Vieira Lima a cumprir pena em liberdade condicional no caso do apartamento em que foram encontrados R$ 51 milhões em dinheiro vivo, o bunker da propina.





A decisão do ministro do Supremo foi tomada nesta terça-feira (8).





Além da progressão de regime, Fachin liberou também a redução de 681 dias da sentença de 13 anos e quatro meses imposta no processo, que a defesa de Geddel havia pedido por sua participação em cursos de capacitação profissional e pela aprovação no Enem.





O ex-ministro dos governos Lula e Temer cumpre pena desde julho de 2017, quando foi decretada sua prisão provisória.





Em setembro do ano passado, ele foi autorizado a migrar para o semiaberto; agora, na condicional, vai poder trabalhar e voltar para casa.