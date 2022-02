Viralizou: Prefeito presenteia 15 netos com carros de luxo; vídeo

Adair Henriques da Silva (DEM), prefeito de Bom Jesus de Goiás (GO), fez sucesso nas redes sociais por ter presenteado 15 netos com carros de luxo. A entrega dos veículos aconteceu no último domingo (6), durante um almoço. As informações são do portal G1.





O modelo do carro que cada neto ganhou custa, em média, R$ 150 mil. Somados, os presentes podem ter custado mais de R$ 2 milhões.





A engenharia agrônoma Adriana Desidério Maggioni, de 30 anos, disse que não é a primeira vez que seu avô presenteia a família.





– Além de prefeito, meu avô é produtor rural, e ele sempre presentou a família. Assim que um filho dele se casava, ele presenteava com uma casa – contou.





Adriana revelou ainda que, durante a entrega dos carros, Adair falou sobre sua história de vida.





– Além do presente material, dá para ver nos olhos do meu avô que ele faz isso com gratidão. Nosso avô é um elo na nossa família. Ele gosta de ajudar todos – disse Adriana.