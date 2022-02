Kim Kataguiri está na mira do Conselho de Ética da Câmara

Partidos de oposição e do Centrão na Câmara avaliam levar o deputado Kim Kataguiri (Podemos-SP) ao Conselho de Ética da Casa por suas falas acerca do do nazismo na Alemanha durante a participação dele no Flow Podcast. O parlamentar declarou considerar um erro a criminalização do nazismo.





O deputado Alexandre Padilha (PT-SP) disse nas redes sociais que a intenção não é “lacrar”, mas mobilizar mais de um partido, além de contar com pressão do “mundo jurídico” para “tipificar, sem contestação jurídica, o ato dele”.





A ideia em discussão seria protocolar uma representação contra Kataguiri no colegiado por quebra de decoro parlamentar, pedindo a cassação do mandato do deputado.





Além do parlamentar de esquerda, o PP (Partido Progressista) também estaria mobilizando uma ação contra Kataguiri.





Em nota, o ex-ministro e presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, também criticou as declarações do parlamentar.





– Não há como confundir liberdade de expressão com defesa do nazismo, um regime de ódio que perseguiu e matou milhões de inocentes. Minha solidariedade à comunidade judaica atingida por este tipo de comentário criminoso – ressaltou.





Nesta terça-feira (8), Kim Kataguiri publicou um vídeo em seu canal no YouTube no qual se defende das críticas que vem recebendo. No vídeo, Kataguiri alega que a mídia está “distorcendo” sua fala e fazendo “cortina de fumaça” para “abafar” atos recentes da esquerda.





(Pleno News)