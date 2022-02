Governador do Ceará encaminha à Assembleia Legislativa mensagem do reajuste de 33,34% do Piso do Magistério 2022

O Ceará continua avançando na valorização dos profissionais da educação que atuam na rede pública estadual. Nesta terça-feira (22), durante a conversa virtual com a população cearense, o governador Camilo Santana encaminhou para votação na Assembleia Legislativa do Ceará a mensagem que regulamentará o reajuste de 33,34% relativo ao Piso do Magistério 2022.





“Estou encaminhando hoje a mensagem para a Assembleia Legislativa para que eles aprovem o mais rápido possível, para que a gente possa implementar o piso retroativo a janeiro, contemplando os profissionais da rede pública estadual”, afirmou Camilo Santana.





Ao todo, mais de 51 mil profissionais, entre professores ativos, aposentados, pensionistas e temporários, serão beneficiados com a iniciativa.