PRF APREENDE MOTOCICLETA CLONADA EM TIANGUÁ/CE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo ostentando placa clonada de outro original de mesmas características. No dia 22/02/2022 (terça-feira) por volta das 15h, durante ronda ostensiva em Tianguá (CE), foi abordado Motocicleta Honda NXR160 de cor vermelha e a partir da placa fixada com ano de fabricação 2019 e com emplacamento no Município de Caucaia (CE).





Os policiais solicitaram do condutor, um indivíduo de 46 anos, a documentação da motocicleta e a sua CNH. O condutor não apresentou nenhum documento referente ao veículo, causou estranheza à equipe.





Com a suspeita sobre a situação do veículo, a equipe procedeu uma fiscalização mais apurada. Após vistoria detalhada foram constatadas algumas adulterações nos sinais identificadores e que o veículo se tratava na verdade um clone, ou seja, ostentava mesma simbologia na placa de outro veículo idêntico, original e regular.





Através de métodos de identificação veicular, a placa real do veículo foi determinada, tratava-se de uma motocicleta de mesmas características, ano de fabricação 2019, emplacada em Fortaleza (CE) com registro de roubo/furto. O roubo foi registrado no Município de Fortaleza (CE) no dia 1º/10/2020. Segundo o detido teria comprado a motocicleta de um homem que não sabe o nome na cidade de Cariré (CE) por R$ 8500,00.





Veículo e condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Tianguá/CE para procedimentos legais e posterior devolução do veículo ao verdadeiro proprietário.





