PF prende mulher em Juazeiro do Norte após ameaça de segurança de voo

Na madrugada desta terça-feira, 22, a Polícia Federal (PF) prendeu uma mulher de 25 anos em Juazeiro do Norte após a passageira atear fogo no cinto de segurança e em seu próprio cabelo durante o voo. O flagrante da ação aconteceu no momento do pouso da aeronave no município juazeirense, que vinha de Guarulhos, em São Paulo.





A mulher utilizou um isqueiro para acender o fogo, mas foi contida pela tripulação, que sofreu agressões da jovem, e por outros passageiros. O fogo foi apagado. Após ser presa, ela confessou o crime durante interrogatório realizado na delegacia de Juazeiro do Norte.





A passageira foi indiciada por crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, conforme o artigo 261 do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de dois a cinco anos. Atualmente, ela se encontra à disposição da Justiça Federal.





(O Povo)