Gusttavo Lima comenta suposta paternidade de jovem de 17 anos

Após ser acusado de ser pai de uma menina de 17 anos, o cantor Gusttavo Lima comentou pela primeira vez, durante a passagem de som de um show em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a suposta paternidade. O sertanejo, que é pai de Gabriel e Samuel, do casamento com Andressa Suita, negou ter tido qualquer putro filho:





"Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Pelo menos, assim, ela tá falando que eu sou o pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos", justificou o cantor, em um vídeo divulgado pela página de fofocas "Choquei", no Instagram.





"Nem dinheiro pra comprar um lanche eu tinha [na época], quem dirá [pagar] um motel", continuou Gusttavo. "Cara, vou contar um negócio pra você. Eu ainda desisto disso. Então vamos beber, porque está difícil", acrescentou, brincando com a situação. Assista ao vídeo:





A notícia de que Gusttavo Lima teria uma filha foi revelada na última quinta-feira (17). Segundo a mãe da jovem, Eloá Soares, em entrevista ao site GCN.net.br, ela teria se envolvido com o cantor em uma escola de música em Franca, no interior paulista.





Gusttavo teria enganado a moça, dizendo ser mais velho do que realmente era e, de carro, a levado para um encontro. Segundo Eloá, o breve relacionamento resultou na gravidez.

Com informações do portal Yahoo

