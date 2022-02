Lula tem 42% contra 28% de Bolsonaro no primeiro turno, diz nova pesquisa

O ex-presidente Lula tem 42,2% das intenções de voto e continua na liderança da corrida presidencial, segundo nova pesquisa CNT. Jair Bolsonaro, por sua vez, aparece com 28% na pesquisa estimulada, quando os candidatos são apresentados aos entrevistados.





O levantamento foi feito entre os dias 16 e 19 de fevereiro, com 2.002 pessoas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-09751/2022.









Veja os resultados da pesquisa estimulada:









Lula (PT): 42,2%





Jair Bolsonaro (PL): 28%





Ciro Gomes (PDT): 6,7%





Sergio Moro (Podemos): 6,4%





João Doria (PSDB): 1,8%





André Janones (Avante): 1,5%





Simone Tebet (MDB): 0,6%





Felipe D’Ávila (Novo): 0,3%





Rodrigo Pacheco (PSD): 0,3%





Branco/nulo: 6,2%





Indecisos: 6%





Pesquisa espontânea





O levantamento também apresentou dados da pesquisa espontânea, quando não é apresentado o nome dos candidatos. Lula aparece em primeiro e cresceu em relação à pesquisa feita em dezembro, quando tinha 30,1%. Bolsonaro também apresentou variação expressiva, de 20,1% para 24,4%.









Lula (PT): 32,8%





Jair Bolsonaro (PL): 24,4%





Ciro Gomes (PDT): 2,6%





Sergio Moro (Podemos): 2,1%





João Doria (PSDB): 0,3%





André Janones (Avante): 0,5%





Outros: 1,1%





Branco/nulo: 7,9%





Indecisos: 28,3%





Segundo turno





De acordo com a pesquisa CNT, em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista leva vantagem.









Lula: 53,2%





Bolsonaro: 35,3%





Branco/nulo: 9,4%





Indeciso: 2,1%





O atual presidente tem desvantagem em uma disputa contra Ciro Gomes e vantagem contra João Doria. Contra Moro, há um empate técnico.





Com informações de Yahoo