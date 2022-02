Barroso participa de evento sobre "se livrar de presidente"

No último sábado (19), o ministro do Supremos Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso participou de um evento chamado Ditching a President (“Livrando-se de um presidente”, em tradução livre).





A programação, realizada nos Estados Unidos, foi promovida por uma organização estudantil da Faculdade de Direito da Universidade do Texas, que é dedicada a estudar legislação internacional. As informações são da coluna Radar, da Veja.





O seminário teve como tema o desenho constitucional do Poder Executivo na América Latina. O ministro fez um discurso de abertura.





O evento do Texas International Law Journal também contou com a presença de professores e pesquisadores de universidades de Nova Iorque, Chicago, da Califórnia, do Texas (em Austin), Chile, México e Paraná. (Pleno News)