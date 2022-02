Tremor de terra de magnitude 2,4 atinge Canindé, no Ceará, e assusta moradores

A cidade de Canindé, a 115 km de Fortaleza, registrou um tremor de terra de magnitude preliminar 2,4 na noite deste sábado (19). O tremor foi sentido por muitos moradores. De acordo com o estudante e agricultor Edmar Silva, que mora no distrito de Iguaçu, o chão da casa tremeu e rachou.





"Muito forte aqui o estrondo. O chão tremeu e todo mundo ficou com medo. Parecia uma bomba. Rachou as paredes", afirmou.





De acordo com o Laboratório Sismológico da UFRN , moradores da região relataram sentir o evento que ocorreu na noite de sábado. O Labsis informou que o último tremor registrado em Canindé ocorreu no dia 10 de fevereiro, e também foi sentido pela população da região rural do município. O evento teve sua magnitude preliminar calculada em 1,8.





O Laboratório Sismológico da UFRN segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica da região Nordeste do país em tempo real.





(G1-CE)