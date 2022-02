Napi Uninta amplia atendimentos gratuitos voltado para comunidade de Sobral e região norte em um novo espaço

Inaugurado em 23 de maio de 2016, o Núcleo de Atendimentos e Práticas Integradas (NAPI) tem como objetivo promover atividades de treinamento e aperfeiçoamento profissional aos acadêmicos dos cursos da área da Saúde e Humanas, prestando um atendimento gratuito especializado à população sobralense e toda região norte do estado do Ceará.





O espaço atualmente conta com estagiários dos cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e, e breve, estaremos recebendo também alunos do curso de Fonoaudiologia.





Além dos estágios supervisionados, o NAPI também recebe acadêmicos para aulas práticas de disciplinas de graduação e alunos engajados em Projetos de Pesquisa e Extensão, Ligas Acadêmicas e visitas técnicas.





“Somos um serviço multiprofissional onde, através das práticas acadêmicas, podemos ofertar, de forma gratuita, serviços especializados e de excelência a toda comunidade”, destaca a Coordenadora do núcleo, Profa. Ma. Patrícia Azevedo.





Os encaminhamentos dos pacientes são provenientes das Unidades Básicas de Saúde do município de Sobral e adjacências, de encaminhamentos médicos e demandas espontâneas.





Atualmente o NAPI conta com uma parceria com a FAMED, a faculdade de Medicina do Uninta. O núcleo também conta com ambulatórios em pediatria, gastroenterologia, endocrinologia, nutrologia, ginecologia, mastologia, além do Internato em Pediatria.





Sobre o NAPI





O NAPI é um espaço multiprofissional que, através da interdisciplinaridade, busca desenvolver competências, habilidades e práticas acadêmicas, com foco na aproximação com a comunidade e na premissa da responsabilidade social.





SERVIÇO:





A coordenação do núcleo disponibiliza os canais de comunicação por telefone através dos números (88) 3613-3116, (88) 9 97953553 ou (88) 9 99834 2000 e (88) 31123500 (watsapp).





Endereço: Rua João Dias de Carvalho n. 78, bairro Coração de Jesus.





E-mail: napi@uninta.edu.br





Instagram: @napi_uninta





Segunda a quinta: 7:30-20h





Sexta: 7:30-17:30h