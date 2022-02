Lascou: Homem processará hotel após esposa engravidar “sozinha” em banheira

Um homem está prestes a processar um hotel de luxo no Rio de Janeiro depois que sua esposa engravidou “sozinha” em uma banheira de hidromassagem. A história do marido revoltado viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (21/2).





De acordo com um vídeo publicado por um advogado no TikTok, o homem viajou por seis meses pela Europa. Ao retornar para o Brasil, deparou-se com a esposa grávida.





Ele teria ficado revoltado com a situação, mas a mulher teria explicado que, como era frequentadora do hotel, engravidou “sozinha” na banheira, que não estava “esterilizada”. “A única coisa que fiz diferente [enquanto o homem estava fora] foi que fiquei no Rio com minha irmã num hotel e realmente entrei inúmeras vezes na hidromassagem. Então, a única chance de eu estar grávida, é eles não terem limpado a banheira”, alegou a esposa.





Agora, o homem pretende colocar o hotel na Justiça a fim de que o local “repare os danos psicológicos” de sua esposa, além de arcar com os custos da criança.





Veja a história que viralizou nas redes:

a não gente kkkkkk

o cliente que ficou 6 meses na Europa, quer processar o hotel pq a esse esposa dele engravidou "sozinha" na banheira de hidromassagem num hotel no RJ pic.twitter.com/Bp32Xg17TG — ondejacyviu (@JacyCarvalho) February 21, 2022

(Via Metropoles)