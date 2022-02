Luto: Corpo da cantora Paulinha Abelha é velado em Aracaju

O corpo da cantora Paulinha Abelha está sendo velado, nesta quinta-feira (24), no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju (SE). A artista morreu na quarta-feira (23), aos 43 anos.





Após deixar o Hospital Primavera, o corpo foi levado para um velatório no Centro de Aracaju, por volta das 23h de quarta-feira, para que familiares e amigos mais próximos pudessem se despedir. As informações são do portal G1.





Às 6h desta quinta-feira, foi realizado cortejo pelas ruas da cidade até o ginásio.





Na sexta-feira (25), o corpo será velado no Ginásio de Esportes José Maria, em Simão Dias, cidade natal de Paulinha. A cerimônia também será aberta ao público.





A assessoria revelou que o sepultamento acontecerá em Simão Dias, na tarde de sexta-feira, em cerimônia restrita a familiares. A prefeitura de Simão Dias decretou luto oficial pela morte da artista.





CAUSA DA MORTE

A equipe médica do Hospital Primavera que acompanhou a cantora Paulinha Abelha nos últimos dias, divulgou nota, na noite desta quarta-feira (23), esclarecendo as circunstâncias da morte da artista. A vocalista da banda de forró Calcinha Preta estava em coma na UTI, em Aracaju, Sergipe, com problemas renais.





Segundo o comunicado, a cantora morreu “em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico”. A nota também informa que a artista “apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associadas a coma profundo”.