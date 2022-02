Biden anuncia a maior sanção econômica já vista na história

Como prometido, o presidente dos Estado Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (24) duras sanções econômicas contra a Rússia, as suas autoridades e as suas instituições financeiras.





Em discurso após reunião com o G7, Biden responsabilizou o presidente Vladimir Putin pelo ataque à Ucrânia e afirmou que agora a Rússia vai “arcar com as consequências”.





– Temos um trilhão de bens congelados; um terço dos bancos russos serão cortados do sistema financeiro. Sempre expusemos os planos e falsos pretextos da Rússia. Putin é o agressor. Putin escolheu essa guerra e agora ele e seu país sofrerão as consequências. Ele se tornará um pária internacional – disse o presidente americano em pronunciamento na Casa Branca.





Em seguida, Biden detalhou de que maneira pretende afetar a economia da Rússia.





– A Rússia não poderá negociar em dólares, nem em euros, nem em ienes. Vamos invalidar sua capacidade de fazer parte da economia. É a maior sanção econômica já vista na história – prometeu Biden.





(Pleno News)