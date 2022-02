Menino de dois anos sem comorbidades morre por Covid-19 em Juazeiro do Norte/CE

Uma criança do sexo masculino, de dois anos, morreu por Covid-19 nesta quarta-feira (2), em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. A vítima não possuía comorbidades, de acordo com a secretária de saúde do município. Ele foi o único óbito causado por coronavírus no município nesta quarta.





Em razão da idade, o menino não estava com vacinação contra a Covid prevista, já que o Ministério da Saúde recomenda a imunização a partir dos cinco anos de idade. “A Secretaria lamenta comunicar que foi confirmado um óbito por coronavírus no Município, no dia 2 de fevereiro, e solidariza-se com os familiares do paciente”, declarou a pasta municipal por meio de uma nota.





O boletim diário que traz a situação da Covid-19 em Juazeiro do Norte informou, que até esta quarta-feira, o município notificou 161.416 pacientes, dos quais 12 são casos suspeitos que aguardam os resultados dos exames, 117.143 casos descartados e 44.261 casos confirmados.





Entre os pacientes confirmados há 51 hospitalizados, 6.047 em isolamento domiciliar, 37.494 que já estão recuperados, e 669 óbitos.









Doses para vacinação





O Ceará recebeu mais 322.780 doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech e CoronaVac. Conforme o governador Camilo Santana (PT), na manhã desta quarta estava prevista a chegada de 81.100 doses. Pela tarde chegaram outras 241.680 doses da CoronaVac.





Haverá também a chegada de um lote com 126.750 doses da AstraZeneca para a aplicação da dose de reforço da população adulta.





