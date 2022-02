Ministro do Turismo cumpre agenda em Sobral nesta sexta

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, cumpre agenda de trabalho no Estado do Ceará, ao longo dessa sexta-feira (4). Em Sobral, o ministro entrega importantes obras para a região, como a restauração da Igreja do Menino Deus, além da requalificação da Praça da Igreja, que contaram com investimento de R$ 1 milhão do governo federal.





Em seguida, Gilson Machado Neto realiza visita técnica à obra Ponte Estaiada, sobre o Rio Acaraú, no Largo das Dores. O investimento previsto é da ordem de R$ 3,2 milhões da Pasta. A presidente do Iphan, Larissa Peixoto Dutra, acompanha o ministro na agenda.





No final do dia, Gilson Machado estará na capital, onde receberá o título de Cidadão Honorário de Fortaleza. A honraria concedida pela Câmara Municipal foi proposta pelo vereador Julierme Sena (PROS), e é destinada a pessoas nascidas em outro município que não sejam de Fortaleza, mas que tenham se destacado na cidade pela atuação exemplar na vida pública e particular.





Serviço





11h30: Cerimônia de entrega da obra de restauração da Igreja do Menino Deus e de requalificação da Praça do Menino Deus.





14h: Visita Técnica na Ponte Estaiada sobre o Rio Acaraú.





18h: Entrega do Título de Cidadão Honorário de Fortaleza.





(Sistema Paraíso)