MISTER MONEY: Financiamento de veiculos em Sobral

Financiar um carro é uma forma de realizar seus sonhos. De certa forma, essa é uma estratégia de marketing para que você possa comprar os produtos que realmente deseja na garagem de sua casa, mesmo que não tenha dinheiro para comprá-los agora. O banco concede esse crédito para o valor do carro que deve ser pago à concessionária, a taxa de juros é necessária para cobrir o risco. Por sua vez, o cliente paga o valor diretamente ao banco em parcelas mensais dentro do prazo do contrato.





Financiamento de Carros em Sobral

Financiamento de Motos em Sobral

Financiamento de Veículos em Sobral





Avenida Dom José, 1654 – Centro (Em frente ao Sinal)

Sobral – CE

WhatsApp: (88) 9.9600-0000 / (11) 9.9004-1000













Financiamento de Veículos





Financiar um carro é uma forma de realizar seus sonhos. De certa forma, essa é uma estratégia de marketing para que você possa comprar os produtos que realmente deseja na garagem de sua casa, mesmo que não tenha dinheiro para comprá-los agora. O banco concede esse crédito para o valor do carro que deve ser pago à concessionária, a taxa de juros é necessária para cobrir o risco. Por sua vez, o cliente paga o valor diretamente ao banco em parcelas mensais dentro do prazo do contrato.





Não é necessário ter renda mínima para financiar o transporte.





Porém, é importante que o valor do parcelamento não ultrapasse 30% da sua renda mensal. Sendo assim, se uma pessoa ganha $ 3.000 por mês, a parcela do empréstimo não pode exceder $ 900. Isso é importante porque, além dos custos financeiros, há também os custos dos automóveis, como por exemplo a gasolina, seguro, manutenção e IPTU! Portanto, antes de comprar um carro, você precisa colocar todas essas despesas na ponta do lápis. Desta forma, você pode ter certeza de que o carro será um conforto, não uma dor de cabeça.





É fácil perceber que comprar um carro com financiamento custa mais do que comprar à vista!





A taxa de juros desse tipo de empréstimo atribui um alto valor ao carro. Mas alguns perguntaram se havia um limite para as taxas de juros que as instituições financeiras poderiam cobrar. E a resposta é não! Não existe nenhuma lei que limite a taxa de juros para o financiamento de automóveis. Portanto, é muito importante comparar! As taxas variam de instituição para instituição, o que pode fazer uma grande diferença no final do empréstimo. Em nosso simulador de financiamento de automóveis, você pode comparar as taxas de bancos diferentes e escolher o melhor para você!





Sim, é possível, e é muito importante lembrar que a instituição financeira não pode cobrar nenhuma taxa de pré-pagamento !





Por outro lado, quando você adianta seu empréstimo mensal, obtém um desconto! Por lei, os descontos devem ser feitos na proporção do pagamento antecipado do depósito. Digamos que você tenha um empréstimo de 8 meses, mas precise quitá-lo em 2 meses. Por exemplo, se você quiser continuar por 2 anos, pagando R$ 20 mil do empréstimo, levando em conta juros de 2,5% ao mês, vai economizar cerca de R$ 5,2 mil. A dívida de R$ 20.000,00, se pré-paga em 2 meses, será convertida em R$1.871,12!





A liberação de capital depende de análise do banco.





Normalmente o gerente vai avaliar se você tem um valor negativo, qual é a sua renda e quanto você tem que pagar em prestações fixas a cada mês. Tudo isso para saber se você pode contrair alguma outra dívida e quanto pode pagar por ela.





Por que o pedido de concessão foi rejeitado?





No entanto, a incompatibilidade de renda e possíveis problemas de registro podem fazer com que você recuse o seu pedido de financiamento. Entre os motivos mais comuns está a recusa do nome de um requerente durante a análise de um pedido de crédito.





Caso não consiga pagar o financiamento ?





Idealmente sempre calcule antes de pedir um empréstimo e certifique-se de que os pagamentos vão para o seu bolso. Mas se você não tem capital e é muito apertado, para o seu orçamento a solução é tentar negociar com o banco. O banco pode até levar seu carro, como último recurso. No entanto, eles não querem! Portanto, converse com seu gerente para não sujar o nome ou perder o carro, certo? Se você acha que as contas estão cada vez mais difíceis, talvez seja hora de considerar a portabilidade de financiamento! Ou seja, vender o carro e transferir a dívida para outra pessoa. Não ter carro pode parecer uma má ideia, mas é melhor do que se endividar. Alternativamente você pode trocar seu carro por um modelo mais barato, Fica a dica !





Caso não aprove meu financiamento de veículo?





Existem vários fatores que influenciam a aprovação da concessão e se você estiver na lista de pessoas com essa dúvida de “se poder ou não financiar”, um desses critérios pode não ser atendido.





Fonte: Mister Money