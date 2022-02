Homem suspeito de homicídios consumado e tentado é preso pela Polícia Civil em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) cumpriu dois mandados de prisão preventiva em desfavor de um homem de 25 anos, suspeito de um homicídio consumado e de outro na modalidade tentada. A ofensiva aconteceu na tarde dessa quarta-feira (09) na cidade de Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.





De acordo com uma investigação do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, Victor Nascimento Silva (25) é apontado como sendo o autor de um crime de homicídio e de uma tentativa, registrados em setembro de 2021, no bairro Sumaré. Victor já possui passagens por roubo a pessoa, porte ilegal de arma de fogo, crime ambiental e posse irregular de arma de fogo.





Outra captura





Em novembro de 2021, a Polícia Civil já havia cumprido um mandado de prisão preventiva em desfavor de Almir Patrick de Freitas Rodrigues (20), suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio, a qual Victor é apontado como autor. Na ocasião, uma mulher, um homem e duas crianças foram lesionados com disparos de arma de fogo quando estavam no exterior de sua residência.





A PC-CE segue realizando diligências para identificar e capturar outros envolvidos nos crimes. A unidade especializada também apura o envolvimento do suspeito preso em outros delitos ocorridos no município.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711 , o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com informações da SSPDS/CE