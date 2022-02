Barroso nega ser chantageado por José Dirceu: "Nunca fui a Cuba e não sou dado a orgias"

Nesta quarta-feira (9), o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), falou sobre uma série de fake news envolvendo seu nome. ‘Nunca fui a Cuba e não sou dado a orgias’. A declaração do magistrado ocorreu durante webinar ao site jurídico Jota, que debateu o “O papel do Judiciário nas definições regulatórias e no estímulo à inovação”. As informações são da Gazeta Brasil.





“Em uma notícia dizem que eu sou chantageado por José Dirceu para não contar sobre uma orgia que participei em Cuba. Queria dizer que nunca fui a Cuba, não sou dado a orgias e não mantenho nenhum contato com José Dirceu’, disse ministro do Supremo.





‘Em outra, diziam que eu, Alexandre de Moraes e um advogado aqui de Brasília conspirávamos com embaixada da China e da Coreia do Norte para deposição do presidente Bolsonaro, centenas de milhares de acessos’, acrescentou Barroso.





(Terra Brasil)