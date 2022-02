Moradores de Sobral protestam após morte de menino de 2 anos atropelado por motorista em alta velocidade

A população de Sobral realizou, neste sábado (19), um protesto com cartazes, carros e motocicletas pedindo justiça após a morte de um menino de dois anos, que foi atropelado quando trafegava em uma motocicleta com os pais.





No vídeo, os moradores do município protestam em frente à uma delegacia, mostrando as placas, gritando “Justiça!” e utilizando as buzinas dos veículos. A criança faleceu no Hospital Regional Norte (HRN), quatro dias após ser atropelado.





A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informa que segue apurando as circunstâncias do acidente. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Sobral. Diligências e oitivas estão em andamento no intuito de elucidar os fatos. Mais detalhes serão repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais.





O acidente foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a motocicleta da família é atingida por um carro em alta velocidade, na Avenida Frederico Gomes. O condutor foge sem prestar socorro, deixando as vítimas caídas na pista.





(G1/CE)