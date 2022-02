Homem é enforcado e tem rosto “rasgado” pela esposa ao pedir separação

Um homem de 41 anos procurou uma delegacia após ser enforcado, queimado com cigarro e agredido a unhadas pela esposa. O caso aconteceu na residência dos envolvidos, localizada no bairro Centro-Oeste, em Campo Grande, na noite desse sábado (19/2).





A vítima informou aos policiais que essa não foi a primeira vez que a mulher o agrediu. Segundo ele, desentendimentos acontecem sempre que a esposa consome bebida alcoólica.





Em depoimento, o homem disse que ao chegar em casa após o trabalho se desentendeu com a esposa, que estava embriagada, e tentou terminar o relação. De acordo com a vítima, a mulher não teria aceitado e avançou sobre ele com unhadas.





(Metropoles)