Número de mortos após chuvas em Petrópolis chega a 38

A Prefeitura de Petrópolis, cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, confirmou, na manhã desta quarta-feira (16), que o número de mortos após a forte tempestade que atingiu o município na tarde de terça-feira (15) subiu para 38. A administração municipal decretou estado de calamidade pública e informou que as equipes dos hospitais estão sendo reforçadas para atendimento.





Com as chuvas, a vegetação de vários morros veio abaixo, carregando pedras imensas e arrastando veículos, que ficaram empilhados com a força da correnteza. Na cidade, vias importantes foram bloqueadas pela lama densa que ficou pelas ruas, dificultando o acesso aos desabrigados.





A prefeitura estima que pelo menos 80 casas foram atingidas pela barreira que caiu no Morro da Oficina. A busca por sobreviventes em meio ao soterramento na localidade foi intensa ao longo da madrugada e contou com a ajuda de moradores e equipes dos Bombeiros, do Exército e da Defesa Civil.





– Estamos passando por uma situação de extrema gravidade e direcionamos todos os esforços para garantir o socorro da população – afirmou o prefeito Rubens Bomtempo.





Agentes das secretarias de Obras, de Serviço, de Segurança e Ordem Pública, de Saúde, de Educação, além da Comdep e do CPTrans também atuam no atendimento da população e na recuperação da cidade. Além disso, a Prefeitura de Petrópolis abriu todos os pontos de apoio para o acolhimento da população de áreas de risco.





– Essas estruturas funcionam em escolas, e, neste momento, há atendimentos nas localidades do Centro, de São Sebastião, da Vila Felipe, de Alto Independência, de Bingen, de Dr. Thouzete e da Chácara Flora. Ao todo, 184 pessoas estão recebendo suporte da prefeitura, que direcionou para as unidades profissionais da Saúde, da Educação, Agentes Comunitários, além da Defesa Civil – disse a prefeitura. (Pleno News)