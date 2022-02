Padaria Princesa do Norte fecha filial da Ildefonso Cavalcante

A empresa está há mais de 60 anos no cenário comercial sobralense.

Nesta segunda (14), com aviso em todas as entradas, a Padaria Princesa do Norte da Rua Tabelião Ildefonso Cavalcante anunciou que suas atividades estão encerradas. Visto que a empresa tem três panificadoras com endereços de fácil acesso, a notícia do fechamento gerou curiosidade na população.





Em entrevista ao Sistema Paraíso, o proprietário Francisco Lopes Freire relatou que fez um grande investimento na Princesa do Norte Conceito e que estava conquistando o público como as outras duas, justamente por sua tradição e história em Sobral, mas devido a crise financeira que veio para muitos comerciantes do município, ele também precisou restabelecer seus ganhos e perdas. “Essa crise econômica está abalando todos os comerciantes. Antigamente a gente via muitas pessoas aqui pelo centro comprando e vindo até a padaria, mas com a pandemia, infelizmente o número de pessoas baixou”, lamenta o proprietário.





É inegável que a padaria faz parte da história da cidade, pois há mais de 60 anos foi inaugurado seu primeiro ponto na cidade. Os clientes comentam que quando estão pelo centro, costumam buscar a padaria, localizada na Rua Cel. Ernesto Deocleciano, para fazer suas refeições. “Local muito limpo e agradável, uma boa praça de alimentação pra todos os gosto e paladares”, declara o cliente Eduardo Nascimento.





Com o fato de grandes empresas fecharem, é possível analisar o grande centro comercial da região andar por corda bamba desde o início da pandemia de covid-19. A expectativa é que com o avanço da vacinação, os casos da doença possam diminuir e assim volte a tona o epicentro mercatório.





(Ana Karine / Sistema Paraíso)