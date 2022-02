IFCE oferta 140 vagas para cursos superiores no campus de Sobral, via Sisu

Vagas são para os cursos de Alimentos, Física, Matemática e Saneamento Ambiental. Inscrições são de 15 a 18 de fevereiro

O campus de Sobral ofertará 140 vagas em quatro cursos superiores na edição 2022.1 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), de acordo com o termo de adesão do Instituto Federal do Ceará ao processo seletivo. O período de inscrições gratuitas vai de 15 a 18 de fevereiro, exclusivamente no portal www.sisu.mec.gov.br. O edital, com o cronograma e demais anexos, também já foi lançado.









A oferta é para os seguintes cursos: Licenciatura em Física (35 vagas, turno da noite), Licenciatura em Matemática (35 vagas, turno da manhã), Tecnologia em Alimentos (35 vagas, turno integral) e Tecnologia em Saneamento Ambiental (35 vagas, turno integral). Em Sobral, as aulas para todos os cursos superiores no semestre 2022.1 estão previstas para serem ministradas presencialmente, com início no fim de agosto deste ano.









