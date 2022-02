Complexo Santa Casa de Sobral lança gincana de Carnaval para arrecadação de produtos de higiene

Com o objetivo de gerar uma onda de solidariedade nos diversos serviços e unidades do Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, a instituição, por meio do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), lançou na quinta-feira (10/02) a Gincana ‘Carnaval Solidário 2022’, que visa envolver os profissionais na arrecadação de materiais de higiene pessoal que serão destinados aos pacientes internados no hospital. Equipes foram organizadas e cada uma ganhou uma caixa decorada em estilo de Carnaval. As caixas foram direcionadas a diversos setores da Santa Casa, e a pontos estratégicos do Hospital do Coração de Sobral, Abrigo Sagrado Coração de Jesus e Visconde Hotel e Restaurante.





Três blocos de materiais de higiene foram formados, o bloco da escova de dente, do creme dental e do sabonete. Ao final da Campanha, que se estenderá até o final de fevereiro, as duas equipes de profissionais que conseguirem arrecadar a maior quantidade de produtos serão premiadas com cestas de alimentos. “Mesmo ainda sendo restritas as celebrações em alusão ao Carnaval devido a pandemia de Covid-19, optamos por reforçar o clima de alegria com solidariedade, gesto que enfatiza nosso compromisso com a missão de prestar uma assistência de qualidade, humanizada, segura e sustentável a nossos pacientes”, destaca a coordenadora do Serviço de Responsabilidade Social da instituição, Ana Helena Vasconcelos.