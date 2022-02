Participante Maria é expulsa do BBB 22 por agressão

A atriz e cantora Maria, participante do Big Brother Brasil 2022, foi expulsa do programa no início da tarde desta terça-feira (14). Ela foi acusada de ter sido agressiva ao bater com um balde na cabeça de Natália Deodato.





A tag “Maria Expulsa do BBB 22” ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, após o chamado Jogo da Discórdia do reality show da Globo. Durante toda a madrugada, o público na web exerceu uma verdadeira pressão para que Boninho, diretor do programa, decidisse pela expulsão da artista de 21 anos.





Durante a transmissão ao vivo, Natália chegou a ser perguntada sobre o caso por Tadeu Schmidt , porque a pressão dos internautas já havia começado, mas a participante agredida disse que estava bem, embora tenha sentido certa agressividade da parte de Maria.