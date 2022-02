Pai é preso por abusar do filho de 1 ano internado com leucemia

Em Irati (PR), um homem foi preso na última terça-feira (8) por abusar sexualmente do próprio filho. O crime aconteceu em maio de 2021, quando o bebê tinha 1 ano e 10 meses e estava internado em um hospital de Curitiba (PR) para tratar um quadro grave de leucemia, de acordo com o Ministério Público do Paraná (MPPR). As informações são do jornal O Globo.





O processo tramita sob sigilo. A investigação apontou que o pai da criança teria se aproveitado de um momento em que ficou sozinho no quarto com o menino para cometer o abuso.





O MPPR revelou, na última quarta-feira (9), que apresentou uma denúncia criminal contra o abusador através da 1ª Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba. O órgão também pediu a prisão preventiva, que foi deferida e o mandado contra o abusador acabou sendo cumprido.





(Pleno News)