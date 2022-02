OPORTUNIDADE: UNINTA promoverá palestra para capacitação de Comissários de Voo

No próximo dia 17 de fevereiro, o Centro Universitário Inta (UNINTA) promoverá a palestra "Comissário de Voo", em parceria com a Interline Escola de Aviação Civil e UNINTAFlix. O evento acontecerá no Auditório Central Oscar Spíndola Rodrigues, a partir das 19h, e será gratuito. Por ser presencial e atender as normas de biossegurança, o evento terá vagas limitadas, com inscrições pelo WhatsApp.





De acordo com a organização, o momento apresentará as oportunidades que surgem para os profissionais no mercado de trabalho da aviação civil, tendo em vista a alta demanda que surgirá com a inauguração de novos aeroportos, como o aeroporto de Sobral, com geração de 300 vagas de empregos diretos. A retomada econômica no setor de turismo doméstico do Brasil é ainda outro cenário promissor para o segmento.





São muitos os benefícios proporcionados ao comissário de voo. Além de ser uma área com altos salários, o profissional conta com o chamado “passe livre” que gratifica o colaborador e seus dependentes com passagens gratuitas, também com a oportunidade de viajar pelo país e o mundo inteiro.





O palestrante, Comandante Rômulo Mesquita, além de CEO da Interline, é também piloto comercial de aviões, bacharel em Turismo pela UNIFOR e especialista em docência do ensino profissional.





O evento terá como um dos pontos de destaque a apresentação de um curso preparatório para Comissários de Voo, que será ofertado dentro da mesma parceria. O programa tem o objetivo de habilitar profissionais para trabalhar a bordo das aeronaves comerciais, em trajetos nacionais e internacionais, atendendo aos passageiros em todas as etapas do voo. Durante o curso serão estudados diversos módulos divididos em grupos. São eles: Emergência, segurança de voo, combate ao fogo, sobrevivência na selva, regulamentação da aviação civil, direito aeronáutico, sistema de aviação civil, medicina aeroespacial, primeiros socorros, meteorologia, navegação aérea, conhecimentos gerais de aeronaves, fatores humanos e muito mais.





Ao final, será sorteada uma bolsa integral do curso de Comissário de Voo para todos que estiverem presentes na palestra. Para informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: 9 9960-0149 (Ivan Junior).