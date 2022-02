Petrópolis: Padre enterra casal 1 ano após celebrar casamento

Devido ao deslizamento causado pelas fortes chuvas em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, um padre precisou enterrar um casal que ele mesmo havia casado, cerca de um ano antes. Sara Walsh, de 32 anos e Bernardo Albuquerque, de 25 anos, estavam casados há um ano e dois meses.





O padre Alan Rodrigues desabafou nas redes sociais sobre o ocorrido e revelou os detalhes da vida do casal, desde o casamento até o dia da tragédia. Eles moravam no Morro da Oficina, um dos bairros mais atingidos pelo desastre.





De acordo com o padre, na última terça-feira (15), quando houve o deslizamento, Sara e Bernardo foram à missa pela manhã, e, durante a tarde, ela enviou uma mensagem no grupo da igreja dizendo que a barreira estava começando a cair. O padre conta ainda que a última mensagem que Sara enviou dizia: “Vou rezar, porque, se eu morrer, Maria me leva”.





– Havia duas semanas que o Bernardo tinha feito uma direção espiritual e intensificado ainda mais sua espiritualidade. Sara também. Ela participava da missa diária e levava uma reflexão pra muita gente, mas Deus queria os dois mais juntinhos dele – contou o padre.





Católicos praticantes, Sara fazia parte de uma confraria religiosa. Já Bernardo era ex-seminarista e já havia fundado uma Comunidade de Vida.





– Eles estavam prontinhos para o céu. Ficar fazendo o que aqui, na terra? Perder a salvação? ‘Cê’ besta… Agora, eles estão juntinhos no céu, ao lado de Jesus e Maria, nesse reino de paz e alegria que jamais terá fim – afirmou o padre.





Sara e Bernardo foram velados e sepultados no último sábado (19/2). Houve uma rápida cerimônia religiosa devido à quantidade de corpos que estavam na fila para serem enterrados. (Pleno News)