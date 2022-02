Um assaltante, ainda não identificado, morreu ao tentar furtar uma igreja na rua Araçá, no bairro Morada Verde, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele ficou pendurado pelo pescoço e faleceu no local.





A reportagem apurou que o ladrão cortou a cerca do local que fica beirando o muro, próximo de uma goiabeira e acessou a igreja no início da noite de domingo (20/2).





Créditos: Metrópoles.