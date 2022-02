Piloto de rally encontrado morto no Ceará faleceu após infarto, conclui perícia

O piloto de motocross Daniel Santos, de 36 anos, morreu após sofrer um infarto agudo do miocárdio, segundo uma laudo divulgado pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Ele foi encontrado morto em 28 de janeiro em uma trilha na cidade de Granja, no interior do Ceará, um dois dias após desaparecer, enquanto participava do Rally Cerapió.





O rally aconteceria entre Parnaíba, no litoral do Piauí, e o Maranhão, porém ele desapareceu na noite do dia 26 de janeiro no Ceará. A última etapa do evento foi cancelada em razão das buscas pelo piloto.





De acordo com a Perícia Forense, os exames que detectaram a causa da morte foram concluídos na sexta-feira (4), e o laudo, enviado para a Polícia Civil nesta segunda-feira (7). A análise foi feita pelo pelo Núcleo de Patologia Forense (Nupaf) da Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses (Calf) da Pefoce.





O corpo do piloto havia sido encontrado deitado na trilha e não apresentava marcas de violência ou de acidentes. A moto estava em pé, com o capacete ao lado.





Segundo a Pefoce, o médico perito Anderson da Silva Costa, supervisor do Núcleo de Patologia Forense, informou que recebeu amostras e avaliou os órgãos e tecidos da vítima. Foi constatada alteração no coração e lesão cardíaca provocada por um infarto agudo do miocárdio.





Além de piloto, Daniel era empresário, proprietário de uma loja de equipamentos de motocross . Ele deixa três filhas pequenas e a mulher.





Evento cancelado





Após o desaparecimento do competidor, foi cancelada última do Piocerá, tradicional rally que ocorre entre os estados do Maranhão, Ceará e Piauí. Ele desapareceu em 26 de janeiro quando não retornou da trilha. Equipes de resgate realizaram buscas nas regiões dos municípios de Viçosa, Buira, Juá dos Vieiras, Padre Vieira, Cocal, Brejinho, entre os estados do Ceará e do Piauí.





"Não há clima entre os competidores, organização, nem condições físicas do time de resgate para dar sequência ao evento", informou a organização em comunicado oficial, após o desaparecimento de Daniel Santos.