Polícia Civil cumpre mandado de prisão de suspeito de integrar grupo criminoso em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou, na manhã desta segunda-feira (28), a captura de um homem investigado por integrar uma organização criminosa atuante no interior do Ceará. A prisão aconteceu na cidade de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado, por força do cumprimento de um mandado de prisão preventiva.





Cristiano Rodrigues Silva (24) é investigado por envolvimento no crime organizado em Sobral, o que lhe rendeu um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário do Ceará. Na manhã de hoje, os policiais do Núcleo de Combate ao Crime Organizado (NCCO) de Sobral localizaram Cristiano e deram cumprimento ao mandado. Não houve resistência no momento da captura.





A prisão é um desencadeamento de investigações da Operação Tabuleiro, deflagrada em novembro de 2021 pela Delegacia Regional de Sobral. Na ocasião, a operação resultou em 38 pessoas indiciadas – destas, 19 presas no dia – por integrarem organizações criminosas. A ofensiva foi realizada nas cidades de Sobral, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Canindé, Boa Viagem, Itatira, Pedra Branca e Iguatu.





Cristiano foi conduzido à Delegacia Regional de Sobral, e em seguida, foi recolhido a uma unidade penitenciária de Sobral. A PC-CE segue investigando a participação de Cristiano em outros crimes na cidade.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (85) 3677-4711, o número da Delegacia Regional de Sobral.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Foto ilustrativa)