PRF divulga balanço parcial da Operação Carnaval 2022 no Ceará

Operação Carnaval iniciou no dia 25 de fevereiro é parte integrante da Operação RODOVIDA, Programa do Governo Federal que visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito.

A fiscalização e o policiamento nas rodovias foram intensificados com o aumento das rondas ostensivas, com fiscalizações temáticas direcionadas para os problemas levantados pela historicidade, tipo de acidentes e veículos envolvidos, além do posicionamento das equipes em locais estratégicos, com o objetivo de reduzir acidentes graves e vítimas. Os policiais se revezarão ao longo das rodovias federais nos trechos mais movimentados e também nos considerados críticos pelo alto índice de acidentes ou pelo elevado número de infrações de trânsito.

Um dos principais focos será o combate à mistura álcool e direção, uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas.





Nestes três primeiros dias, 25, 26 e 27 de fevereiro, da Operação Carnaval, já foram realizados 1.903 testes de etilômetro, com 22 condutores autuados e sete já foram presos por embriaguez ao volante.





A PRF também flagrou 278 condutores ultrapassando em locais proibidos.

A PRF no Ceará realizou ações educativas atingindo um público de aproximadamente 2.000 pessoas. Estas ações são destinadas a proporcionar oportunidades de reflexão, visando mudanças comportamentais para humanização do trânsito, sendo um importante pilar para a promoção de Segurança Viária e Cidadania.





Nos três dias de operação, a PRF registrou 15 acidentes de trânsito, com 20 pessoas feridas e uma morte. Uma redução de aproximadamente 6,25% do número de acidentes, 11,11 % no número de feridos e 50 % no numero de morte, em relação aos três primeiros dias da Operação Carnaval do ano de 2021.





A Operação Carnaval segue até as 23h59 deste quarta-feira (02).





Orientações para quem vai pegar a estrada na volta para casa:





● Antes de viajar, o proprietário do veículo deve verificar as condições do veículo. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização.

● A viagem deve ser planejada de modo que o condutor não dirija por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo. Deve haver planejamento para abastecimento e alimentação também.

● O veículo só pode levar até a capacidade máxima de passageiros permitida pelo manual. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente.

● As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimento de passageiros, elas podem se deslocar e machucar os ocupantes do carro.

● Os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via e, em relação às ultrapassagens, devem realizar a manobra somente em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra, sem colocar o trânsito em risco. Ressalta-se que ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais.

● Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.





(PRF)