Rejeição ao nome de Lula sobe 5 pontos em um mês, diz pesquisa

No intervalo de apenas um mês, a rejeição ao ex-presidente Lula (PT) aumentou cinco pontos percentuais e atingiu a marca de 43%, segundo números de uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República realizada pela empresa PoderData entre os dias 13 e 15 de fevereiro deste ano.





De acordo com os números divulgados pela empresa através do site Poder 360, que faz parte do grupo de comunicação, a oposição ao nome do petista não alcançava, ou ultrapassava, a marca de 40% desde outubro do ano passado, quando ficou exatamente em 40%.





Além de Lula, quem teve um aumento expressivo na rejeição foi o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT). Segundo a pesquisa, a oposição ao nome do pedetista cresceu seis pontos percentuais na comparação com a análise realizada entre os dias 16 e 18 de janeiro. Enquanto que há um mês o índice era de 50%, neste mês o número saltou para 56%.





O candidato mais rejeitado, porém, continua sendo o atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB), cuja oposição está atualmente em 60%, de acordo com a pesquisa. Nos últimos quatro meses, em apenas duas análises, realizada nos meses de outubro e janeiro, a rejeição ao nome do tucano não foi de 60%, apesar de ter ficado bem próximo disso, em 59%.





De acordo com a PoderData, os dados foram coletados de 13 a 15 de fevereiro de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram realizadas 3 mil entrevistas em 243 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-06942/2022. (Agência Brasil)