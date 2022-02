REVOLTANTE! Professor em sala: “O cara que rouba está trabalhando”; VÍDEO

Nessa quarta-feira (16), viralizou nas redes sociais uma gravação do momento em que um professor debate com um aluno em sala de aula sobre a “legitimidade” do ato de roubar. O episódio ocorreu na Escola Estadual Camilo Dantas, em Boa Vista (RR), durante aula de Geografia, disciplina lecionada pelo docente.





O assunto inicialmente era a defesa de políticos quanto ao armamento da população.





– A gente fala: “Nossa! Isso é um erro, né?, a pessoa estar armada. Mas a gente não pensa [se], na hora em que o ladrão está armado, é errado a pessoa de bem estar armada pra se defender – disse o aluno.





A expressão “pessoa de bem” chamou a atenção do professor, que perguntou ao aluno quem seria a pessoa de bem na visão dele. O jovem disse que seria um pai de família, o que foi contestado pelo docente.





– O cara que está roubando é pai de família. Quem que é uma pessoa de bem? Me explica melhor o que você está falando. O cara que rouba tem família – disse o professor.





O aluno diz que se refere ao pai de família que trabalha e sustenta a sua casa, mas é novamente rebatido pelo professor.





– O cara que rouba está trabalhando, o cara que rouba pra ele.





– Roubar é trabalho? – perguntou o aluno.





– Pra ele é, pra ele é – afirmou o professor.





No vídeo, gravado sem que o professor percebesse, é possível ouvir o diálogo completo, com o profissional insistindo que o roubo é uma espécie de trabalho.





A Secretaria Estadual de Educação e Desporto (Seed) de Roraima se pronunciou por meio de nota dizendo que tomará as “medidas cabíveis” sobre o episódio.





– Em relação ao vídeo que está circulando nas redes sociais em que um professor da Escola Camilo Dias faz comparações sobre os atos de roubar e trabalhar, a Seed esclarece que não compactua com o tipo de atitude e pensamento do docente e reitera que a sala de aula é um espaço de construção coletiva do conhecimento que deve estimular os estudantes ao crescimento intelectual e profissional, ensinando valores como ética, dignidade, respeito ao próximo, e informa que irá adotar as medidas cabíveis ao caso em questão – diz a nota da pasta.

