Avó, neta e sobrinha são encontradas sem vida e abraçadas sob os escombros em Petrópolis

Parentes das vítimas, Giselli Carvalho e Gizelia de Oliveira Carminante, perderam a filha de 1 ano e a mãe; e a filha adolescentes de 17 anos, respectivamente.





Giselli era mãe da bebê Helena, que havia acabado de entrar na escolinha. Ela estava no trabalho no momento da tragédia e deixou a filha em casa com sua mãe, Tânia Leite Carvalho, de 55 anos, que era responsável por cuidar da criança durante o dia. Também estava na casa a sobrinha Maria Eduarda Carminate Carvalho, de 17 anos.





A luta para encontrar o corpo da adolescente foi acompanhada pelos brasileiros pela TV desde a manhã desta quarta-feira (16/02). A mãe da moça, Gizelia, foi filmada cavando desesperadamente os escombros em busca do corpo da filha que ela sabia que estava soterrada no local.





Confirmado o encontro do corpo da filha abraçado às outras suas vítimas, ela comunicou o falecimento da filha: “Com meu coração despedaçado comunico falecimento da minha filha“.





As buscas continuam nesta quinta-feira (17/02). Há previsão de chuva para o município de Petrópolis, o que pode atrapalhar as buscas.





Fonte: Nova Iguacu 24h