POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE SUSPEITOS DE HOMICÍDIO EM MUCAMBO

Nas primeiras horas desta quinta-feira (17), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou a Operação Cerco Fechado na cidade de Mucambo, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A ofensiva resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva em desfavor de homens suspeitos de homicídio e de integrar organização criminosa.





Os dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos em desfavor de Francisco Renan Lima de Aguiar (23), com passagens por tráfico de drogas, lesão corporal e disparo de arma de fogo; e Jovani Sousa Carvalho (21), que possui antecedentes por tentativa de homicídio. Os dois foram localizados em Mucambo, a 50 km de Sobral, e ambos são investigados por um homicídio registrado em junho de 2021, na cidade de Cariré (AIS 14). Com eles, foram apreendidos aparelhos celulares que serão objetos de futuras investigações .





A ofensiva contou com o apoio de equipes da Delegacia Regional de Sobral, do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) e da Delegacia Municipal de Pacujá. Os dois suspeitos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Sobral, onde foram efetivados os cumprimentos de mandados. A Polícia Civil segue investigando a participação deles em outros crimes.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Municipal de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(SSPDS/CE)